Quattro nuovi contagi e un decesso

Scende notevolmente il numero dei nuovi contagi da Covid 19. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 4 casi, tre in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia. Dei casi registrati nel barese, uno attribuito a un rientro dalla Grecia, un altro di rientro dalla Repubblica Ceca, l’ultimo è stato riscontrato durante le attività di triage in una struttura sanitaria. Il bollettino quotidiano emesso dal servizio sanitario regionale fa sapere che nel leccese c’è stato un decesso. Cresce anche il numero dei ricoverati negli ospedali Covid. Adesso sono in 51 ad aver bisogno delle cure sanitarie. Un altro dato, all’apparenza poco significativa, marca un raddoppio delle percentuali delle persone con sintomi severi e in terapia intensiva. Negli scorsi giorni la percentuale era ferma allo 0,3 percento, nelle ultime ore è salita allo 0,6 percento. I 5 giovani pugliesi, uno a Bari, 4 a Foggia, le cui condizioni dalla vigilia di ferragosto sono ritenute severe, sono ricoverati nei reparti di malattia infettiva. Sono tutti poco più che ventenni, il più anziano ha 26 anni. Nella scala che la medicina si è data per valutare la gravità degli eventi, il grado severo è il penultimo, quello precedente alla terapia intensiva. I cinque hanno manifestato polmoniti.