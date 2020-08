Pietre d’inciampo per ricordare Don Tonino

L’idea è nata in occasione del 25esimo anniversario del «dies natalis» di Don Tonino Bello. Una idea semplice come quella di collocare pietre d’inciampo nei luoghi emblematici del suo episcopato e di dedicarle, personalizzate, al suo impegno a favore della diocesi e di tutti i suoi cittadini. E così dopo le pietre d’inciampo collocate vicino alla parrocchia Santa Famiglia al Santuario Madonna delle Grazie a Ruvo di Puglia, le prossime saranno collocate a Giovinazzo e Terlizzi. A Giovinazzo la pietra sarà benedetta mercoledì 19 agosto, la stessa data in cui si celebra la Madonna di Corsignano, patrona della Città, alle 18 sul piazzale antistante la stazione ferroviaria. «Accanto agli operai» il titolo dato alla pietra, per ricordare quel 15 febbraio del 1983, in cui il vescovo, appena insediatosi nella diocesi, scese accanto agli operai delle Afp che protestavano lungo i binari della ferrovia. La seconda pietra sarà collocata a Terlizzi nello spazio in cui viene allestito il Carro Trionfale. «L’incendio del carro» il titolo dato per ricordare la notte tra il 21 e il 22 agosto del 1991, quando fui dato alle fiamme il carro trionfale e che vide Don Tonino prendere posizioni decise contro la illegalità e la criminalità. La cerimonia si svolgerà il 22 agosto alle 19. L’iniziativa è stata curata dall’Ufficio Comunicazioni sociali della Diocesi in collaborazione con la Vicaria di Giovinazzo e di Terlizzi e con le rispettive Amministrazioni comunali. I due momenti saranno presenziati dal vescovo S.E. Mons. Domenico Cornacchia e dai rispettivi Sindaci delle città Tommaso Depalma e Ninni Gemmato. «Non si tratta di ulteriori monumenti, ma di semplici segni – targhe in plexiglass formato A4, fissate su pietra naturale – che recano il titolo e un qrcode che invita a guardare il breve documento video, realizzato da TV 2000 in collaborazione con l’Ufficio Comunicazioni sociali della Diocesi. Pietre d’inciampo, appunto, segni che invitano sì a fermarsi e fare memoria, ma che sollecitano a farne memoriale, cioè ad attualizzarne il contenuto e le scelte».