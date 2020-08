Ancora 15 casi in Puglia, in parte collegati a chi è rientrato dalle vacanze all’estero

Con i nuovi 15 casi registrati nelle ultime 24 ore, il totale delle persone positive al Covid 19, sale a 323 in tutta la regione. Tra loro i ricoverati in ospedale sono 48, i restanti 275 casi sono confinati in isolamento presso le loro abitazioni. Tra i nuovi contagi se ne sono contati 8 in provincia di Bari, di cui 3 collegati a un rientro dalla Grecia. Gli altri casi sono 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Foggia e gli ultimi due casi riguardano persone che risiedono fuori regione, la cui positività è stata scoperta in Puglia. Nessun decesso da registrare nella scorsa giornata.