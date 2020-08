La Caritas cittadina in prima linea nei giorni del Covid

Ferragosto. Per tanti una festa, per altri un altro girono di sofferenza. E proprio alla vigilia della ricorrenza in cui si celebra l’Assunta, la Caritas giovinazzese ha voluto tracciare un bilancio a tutto tondo sui giorni del Covid. Quelli passati ma anche quelli che stiamo vivendo. Famiglie in difficoltà per aver perso il lavoro in tutti i settori, in edilizia, in agricoltura, nella ristorazione. Il bilancio la Caritas giovinazzese lo ha tracciato sui canali della comunicazione diocesana. «Ci sono ancora famiglie – scrivono dalla Caritas - che hanno bisogno di supporto e, pur essendo ferragosto, non possiamo voltarci dall’altra parte. Abbiamo fatto 39 nuovi ascolti, nel periodo Covid, rispetto ai 10 che normalmente in un anno si aggiungono, tenendo conto che ammontano a circa 800 le famiglie registrate presso il centro di ascolto cittadino, allocato di fianco alla Concattedrale. Particolare la situazione dei giostrai che sono rimasti bloccati a Giovinazzo, durante il lockdown, dove erano parcheggiati in attesa della stagione delle feste che va da aprile ad ottobre. Nove famiglie per circa 40 persone, che si erano rivolte addirittura a Caritas Italiana che a sua volta aveva allertato la Caritas diocesana e cittadina. Alimenti, buoni spesa, contributi economici e ricerca di lavoro per qualcuna delle loro donne. Persone di grande dignità, con un significativo senso di pudore nel chiedere, forse poco solidali tra loro stessi, ma generosi, ad esempio donando alcuni indumenti al guardaroba Caritas». Essenziale anche la collaborazione con l’ente pubblico. «Siamo intervenuti tante volte, anche da parte del Comune che ha attivato la rete “Giovinazzo solidale” e ha concentrato in un unico luogo la raccolta di alimenti». Consegne di pacchi alimentari a domicilio tramite il Ser Molfetta, le parrocchie impegnate in prima linea per le loro dirette conoscenze delle situazioni di più bisogno. «Qualcuno siamo andati noi a cercarlo perché il forte disagio “nell’andare alla Caritas” non permetteva di ricevere quando necessario per il sostentamento della famiglia». I fondi che la Caritas ha impegnato per sostenere le famiglie in difficoltà, ammontano a circa 11000 euro che, a partire da maggio, sono stati utilizzati per gli affitti, le utenze, contributi economici e buoni spesa. «Una parte dei fondi – fa sapere la Caritas - è arrivata dall’8 permille e da una Fondazione, il resto è stato raccolto grazie alla generosità dei giovinazzesi. A chi ha donato soldi si è aggiunta la generosità di alcuni proprietari di case cha hanno voluto “condonare” qualche mensilità di affitto. Se questo dovesse continuare sarebbe un’alta prova di carità».