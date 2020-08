Quando la realtà è bollata come fake news

Qualcuno bolla le notizie pubblicate quotidianamente sull’andamento del Covid 19 nella nostra Regione come fake news. Altri commentano con sarcasmo marcando le stesse notizie come terroristiche. Eppure una recrudescenza del virus è sotto gli occhi di tutti. Ne parlano giornali e telegiornali nazionali, si teme una seconda ondata che fa persino immaginare problemi, più di quelli che già ci sono, per la riapertura delle scuole. Ma tutto questo agli scettici non basta. Non basta sentire che sono i giovani adesso ad ammalarsi, che gli asintomatici, anche se non mostrano i segni del contagio, ne sono portatori e non è detto che nel giro di qualche giorno possano dover ricorrere anche loro alle cure dei sanitari. Come per i 5 giovani pugliesi le cui condizioni sono giudicate severe. Nonostante tutti i tg nazionali, pubblici e privati ne abbiano parlato, giovinazzolive ha pubblicato la notizia ieri, giorno di ferragosto, c’è chi dalle nostre latitudini definisce quelle notizie come «balle». Di quanto siano balle quelle notizie lo sa bene un infermiere del policlinico Umberto I di Roma. Il suo post è diventato virale. Massacrato dai turni di lavoro per assistere gli ammalati di coronavirus si è appellato al buonsenso. Chiedendo a tutti di indossare la mascherina. Tra l’ironico e il disperato ha scritto: «Che ve frega, mica vi capiterà di stare con un tubo in gola mentre una macchina respira per te. Vai sereno zi, a te non capita. E se capita, ci sono gli str... che per un indennità di quasi 100 euro (lorde) al mese, si fanno turni interi in stile palombaro grondando acqua tipo che ce puoi fa rafting quando se levamo la tuta. Andate in vacanza va, che io ancora non ce so andato». Intanto il giorno di ferragosto in Italia altre 629 persone sono risultate positive al Covid 19. Con questo trend in pochi giorni arriveremo a contare di nuovo 1000 casi. Come in Puglia, una parte riguarda vacanzieri di rientro da Paesi diventati a rischio, una parte si riferisce a loro stretti congiunti.