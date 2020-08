Dieci casi in più rispetto a ieri. Risale la curva del contagio

Risale la curva dei nuovi contagi. Sono in 22 i casi scoperti nelle ultime 24 ore. Dieci in più rispetto alla giornata precedente. Di questi 7 sono nella provincia di Bari, 13 in provincia di Foggia 2 nel tarantino. Cresce di una unità il numero dei ricoverati, sono in 47, per fortuna non si registrano altri decessi. Come afferma il direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce, tra i casi riscontrati nell’area metropolitana barese 4 casi sono riferibili a rientri dalla Grecia, uno da Malta. Per gli altri due sono in corso approfondimenti. Per uno dei casi si è reso necessario il ricovero in ospedale. Anche nel foggiano la metà dei casi registrati si riferisce a vacanzieri di rientro da Malta, Spagna e Polonia.