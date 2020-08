Ferragosto con il bel tempo ma con alto tasso di umidità

Ferragosto all’insegna del bel tempo, ma attenzione ai colpi di calore. Sebbene per oggi le temperature saranno leggermente inferiori a quelle registrate ieri, la protezione civile indica una allerta gialla. Con le massime che raggiungeranno i 31 gradi, nelle ore più calde. Sarà il grado di umidità, raggiungerà il 58 percento, a far percepire temperature più alte. Da non sottovalutare l’irradiamento di raggi ultravioletti indicati come molto alti con fattore 8. Per questo il consiglio è quello di non rimanere per troppo tempo esposti a ai raggi solari soprattutto nelle ore centrali della giornata. Sostanzialmente la giornata di domenica sarà sulla stessa falsa riga.