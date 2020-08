Scendono della metà i contagi rispetto a ieri

Ancora casi di contagio di rientro dalle vacanze. Dei 5 casi riscontrati in provincia di Bari 3 riguardano persone rientrate dalla Grecia. Gli altri due riguardano casi già accertati e in isolamento fiduciario. Tra questi un uomo di 83 anni che è stato ricoverato in rianimazione al Policlinico di Bari. Insieme a lui, e nello stesso reparto, nella giornata di ieri è stato ricoverato un medico di base 60enne. In totale in Puglia nelle passate 24 ore sono stati riscontrati 16 casi, la metà rispetto alla giornata precedente. Casi nella Bat, nel brindisino e nel leccese (uno per provincia) 3 nel foggiano e ulteriori 5 la cui residenza non è nota. Sono attualmente 48 i ricoverati in ospedale, compresi i 2 per i quali si sono riaperte le porte dei reparti di rianimazione.