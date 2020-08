Il bollettino quotidiano della Regione segna 33 nuovi casi

La curva del contagio sale sensibilmente. Sono stati 33 i casi di contagio nelle ultime 24 ore, il numero più alto registrato dalla metà di maggio. Quasi la metà, 16, per la precisione, sono tutti riferibili alla provincia di Bari. Di questi 7 sono rientri di pugliesi dalle vacanze e più precisamente 4 dalla Grecia, 3 da Malta, 4 casi sono riconducibili a contatti stretti di persone già censite per aver contratto il Covid e già in isolamento, per gli ultimi cinque, il Dipartimento di prevenzione ha in corso le indagini epidemiologiche. Nel resto della Puglia i casi riscontrati sono 5 nella Bat, 4 nel brindisino, 7 in provincia di Foggia e 1 nel tarantino. In buona parte i nuovi contagi sono attribuiti a persone che hanno passato le loro vacanze fuori dai confini nazionali. Malta in particolare che al momento appare lo Stato con la maggiore diffusione del virus in rapporto alla popolazione e quindi Paese a rischio per i vacanzieri. Contestualmente all’aumento dei nuovi contagi, cresce anche il numero dei ricoverati negli ospedali Covid. Sono adesso in 45, sei in più rispetto alle 24 ore precedenti.