Obbligo di quarantena per chi entra in Puglia dall’estero

«Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia, nonché gli obblighi e le misure imposte dal Dpcm, tutti i cittadini pugliesi che abbiano soggiornato o transitato in Spagna, Malta e Grecia, e che rientrino in Puglia presso la propria abitazione o dimora, con mezzi di trasporto pubblici o privati, hanno l’obbligo di segnalare il loro arrivo e rendere le informazioni richieste, utilizzando l’apposito modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia; di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni; di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza. In caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione». Così recita l’ordinanza firmata dal presidente della Puglia Michele Emiliano, come risposta all’aumento dei casi di coronavirus nell’intera regione. Casi di importazione, come ha potuto ricostruire il Servizio sanitario regionale, con il virus che ha colpito i giovani di rientro dalle vacanze nei Paesi oggi considerati a maggior rischio per i contagi.

«La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza – recita il documento - salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni pecuniarie come disposto dalle norme in vigore». Per chi arriva in Puglia dalle regioni con un tasso di contagio ancora alto, rimane il consiglio di segnalarsi al servizio sanitario.