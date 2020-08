Giovinazzo è al 42esimo posto per la classifica di «Amazing Puglia»

Secondo «Amazing Puglia» un sito internet molto seguito che si occupa del territorio pugliese in tutti i suoi aspetti, nella classifica delle città dove si vive meglio, Giovinazzo è al 42esimo posto sulle 70 città e località presi in considerazione. La classifica è stata stilata sulla base di precisi indicatori, individuati dallo stesso promotore dell’iniziativa. Criteri che vanno dalla stabilità amministrativa, alla vivacità culturale. Dalla presenza di infrastrutture, alla vivacità culturale e imprenditoriale. E ancora le aree verdi, le piste ciclabili, la qualità della pubblica istruzione e la presenza di corsi universitari, i progetti presentati o finanziati, la sicurezza e l’ordine pubblico, la qualità dei trasporti pubblici, l’attenzione verso i disabili, i servizi turistici, la qualità dell’offerta enogastronomica, gli indici della raccolta differenziata, la possibilità di fare shopping, e infine la cura e il decoro dei centri storici. Criteri oggettivi, secondo «Amazing Puglia», che nonostante la classifica metta ai primi posti buona parte delle città capoluogo di provincia, giudichi i piccoli e medi borghi come luoghi dove si annida la vivibilità. E insieme a loro le città scoperte dai turisti prima e dai pugliesi in seguito. Tra queste ultime la città di Giovinazzo continua a non essere menzionata. Ma occorre spezzare una lancia a suo favore. Molti dei criteri individuati per stilare la classifica sono ben rappresentati dalla cittadina adriatica. Il che renderebbe la stessa classica piuttosto parziale. Quel che manca maggiormente tra gli indicatori è il gradimento degli ospiti e dei residenti. Per il resto sappiamo come negli ultimi anni Giovinazzo abbia perso posizioni in classifiche più affidabili per la presenza di turisti come quella stilata da «Puglia Promozione».