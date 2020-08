Ancora 20 contagi in Puglia, 9 nel barese

Dal bollettino quotidiano sulla diffusione del Covid 19, non si deduce se a Giovinazzo il numero dei contagiati sia aumentato. Ma il direttore generale della Asl, Antonio Sanguedolce, afferma che i nuovi nove casi registrati nell’area metropolitana di Bari sono riconducibili tutti a persone rientrate dalle vacanze da zone italiane ed europee dove in questo momento la diffusione del virus è più alta. E tra queste zone c’è Malta, quella che è stata meta dei giovani vacanzieri giovinazzesi. Così come tutti gli altri contagi verificati dai tamponi nelle ultime 24 ore, in totale sono 20, possono essere considerati di rientro. La buona notizia è che tutti i contagi sono stati individuati dal sistema di sorveglianza epidemiologica, attraverso l’autosegnalazione dei soggetti in arrivo dalle zone a rischio. Nessun decesso si è verificato nelle ultime ore ma il numero di chi è costretto al ricovero in ospedale è cresciuto ancora. Attualmente sono in 39, per fortuna nessuno in terapia intensiva. Intanto l'ospedale Divenere di Bari, ha potenziati i suoi laboratori per la lavorazione dei tamponi. adesso è in grado di eseguire 500 analisi al giorno.