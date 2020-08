I nuovi contagi importati da Paesi a rischio

Nonostante l’impennata in Puglia, si è registrato nelle ultime ore a livello nazionale, un calo generalizzato dei contagi. Ma nel complesso delle settimane appena trascorse, si è assistito ad un aumento di positivi per il coronavirus, dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive e in altri reparti ospedalieri. I dati sono del Ministero della Salute, che contemporaneamente annuncia nuovi test rapidi per il Covid, in corso di validazione, che potrebbero consentire nuovi e più ampi controlli negli aeroporti o più in generale alle frontiere. Perché buona parte dei nuovi contagi sono riscontrabili in persone che hanno trascorso un periodo di vacanza all’estero, in Paesi considerati ad alto rischio, come lo sono in questo momento Malta, Grecia, Spagna e Croazia. E soprattutto sono prevalentemente giovani, molti asintomatici, e quindi con il rischio elevato di contagiare i loro contatti più stretti, a cominciare dai loro familiari, ancora peggio se con qualche fragilità. La ricerca scientifica da un studia test sempre più rapidi e affidabili, dall’altro sta mettendo a punto i vaccini possibili per difenderci dalla pandemia. È notizia delle ultime ore dell’avvio della sperimentazione di un vaccino tutto italiano allo Spallanzani di Roma. Dovrebbe essere testato, a partire dal prossimo 24 agosto, su 3mila volontari che non hanno mai contratto il virus. Se le risposte saranno quelle che i ricercatori si aspettano, già a fine anno potrebbero essere somministratele prime dosi alla popolazione. Intanto bisognerebbe seguire le tre piccole regole suggerite ancora oggi da Cinzia Germinario, professore ordinario del dipartimento delle scienze biomediche dell’Università di Bari: lavarsi le mani, usare la mascherina e distanziamento. Tre piccole regole, semplici e che non costano nulla.