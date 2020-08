Ulteriori 9 casi in Puglia

Altri 9 casi di contagio in Puglia. Uno in provincia di Bari, altrettanti nel leccese e sei nel foggiano che nelle ultime settimane è la provincia dove il virus appare più attivo. Un ulteriore caso è attribuito a un residente fuori regione ma che ha contratto il Covid in Puglia. Di nuovo nessun decesso ma nelle corsie degli ospedali adesso sono in 31 ad aver bisogno delle cure dei sanitari. Anche nel resto del Paese la curva del contagio sale. I nuovi contagi sono 463, numero che porta a 13263 il totale delle persone che hanno manifestato più o meno gravemente i sintomi del coronavirus. Riprendono a salire anche i ricoverati in terapia intensiva: sono in 45, due in più rispetto alle precedenti 24 ore. In tutta Italia sono attivi oltre 800 diversi focolai, tutti tenuti sotto controllo, molti dei quali si riferiscono a giovani di rientro dalle vacanze trascorse all’estero.