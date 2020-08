Ancora contagi e decessi in Puglia

Di nuovo un decesso in Puglia, in provincia di Lecce per l’esattezza. E altri 9 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. A contrarre il virus sono stati in 4 nel leccese, 2 in provincia di Bari, altrettanti in provincia di Foggia e uno nel brindisino. Ancora nuovi ricoveri negli ospedali Covid, il loro numero è adesso di 27, mentre il totale dei contagiati è salito a 178. Il trend sembra aver ripreso a salire ovunque. Tutte le regioni italiane presentano nuovi casi con l’indice di contagiosità che è salito oltre l’uno, soglia considerata critica, in ben 11 regioni. Nuovi casi sono stati registrati anche tra i bambini, fino ad oggi ritenuti più al riparo rispetto al virus, il cui contagio è calcolato dal Ministero della Sanità, 6 volte superiore rispetto ai mesi più acuti della pandemia.