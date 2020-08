Ancora in crescita il numero dei contagi

Sale ancora il numero dei contagiati in Puglia. Nelle ultima 24 ore in 11 sono risultati positivi ai tamponi, Cinque sono in provincia di Bari, tre in provincia di Foggia e tre in provincia di Lecce. nessun decesso delle ultime ore ma altri 2 ricoverati in ospedale con il numero totale dei degenti che sale a 26, per un totale di 170 casi attualmente positivi. Come ha fatto sapere il Ministro della Salute Roberto Speranza, l’età medio dei nuovi ammalati è scesa intorno ai 40 anni. La trasmissione del virus, è sempre Speranza a dirlo, avviene per il 90 percento da persone asintomatiche. Per questo il presidente della Regione, Michele Emiliano promette più controlli sulle spiagge libere e nei luoghi della movida. «Come Regione - ha detto - abbiamo messo a disposizione di Comuni e forze dell'ordine tutte le risorse, anche economiche, per sostenerli ed esercitare i controlli».