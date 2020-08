Un portale turistico che guarda all’estero solo nel titolo

«Perché chiamare il portale turistico www.discovergiovinazzo.it e non www.scoprigiovinazzo.it?» Se lo chiede il Comitato per la salute pubblica che ritiene la scelta della esterofila incomprensibile. Ancor di più perché le poche pagine al momento attive, sono rigorosamente in italiano, non hanno nessuna traduzione almeno in inglese, come da un portale turistico ci si aspetterebbe. La messa in rete del portale turistico giovinazzese era stata annunciata dal sindaco Tommaso Depalama nel corso delle sue comunicazioni in piazza il primo agosto. «Eppure – scrive il Comitato – i dati, quelli risalenti al 2019, bel prima del coronavirus e già poco confortanti, dicono che gli stranieri sono il 33 percento della presenza turistica globale». E di quella percentuale, i turisti di lingua inglese sono molto al di sotto. «E allora - conclude il Comitato - perché l’inglese per scoprire, disvelare Giovinazzo? Davvero è la via migliore per arrivare al cuore di un turista, di un visitatore? È così che si avvia una interrogazione chiara e semplice? Cosa c’è di meglio di un chiaro, semplice, forte: “Scopri Giovinazzo”». Il sito ha bisogno di essere ancora implementato, per essere un attrattore turistico ha bisogno di altri contenuti. A cominciare da una pluralità di lingue, per essere consultabile da tutto il mondo.