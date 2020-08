Sette nuovi contagi in Puglia, nessun decesso

Ancora sette contagi da coronavirus in Puglia, 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Il numero dei ricoverati in ospedale rimane stabile, sono in 24, così come quello dei decessi, che da giorni, secondo i bollettini quotidiani diramati dal servizio sanitario regionale, non fa registrare alcun morto Non sono stati registrati decessi.

Intanto la Protezione Civile regionale ha annunciato di aver avviato la produzione di dispositivi di protezione personale in uno stabilimento di proprietà della Regione, che ha sede nell’ex Ciapi di Bari. Stabilimento che fu scuola professionale e che è stato riconvertito. A regime la fabbrica sarà in grado di produrre 30 milioni di mascherine all’anno del tipo FFP2 e FFP3. Produrrà anche camici, calzari, tute, copricapo, insomma tutto quello che è necessario per affrontare patologie virulente mettendo al sicuro medici e infermieri.