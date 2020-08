Sale ancora la curva del Covid

È come tornare al maggio scorso. Sono 23 i casi registrati nelle ultime 24 ore. Tre in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce. un ulteriore caso riguarda un residente fuori regione. Nessun decesso per fortuna, ma sale il numero dei ricoverati negli ospedali Covid. Attualmente son in 24 ad aver bisogno delle cure dei sanitari. I casi riscontrati nel leccese riguardano cittadini stranieri il cui arrivo è gestito dalla Prefettura di Lecce. Quelli riscontrati in provincia di Foggia sono collegabili a focolai già esistenti, tranne uno che riguarda un cittadino di origini senegalesi. A Brindisi i casi riguardano persone arrivate da fuori regione.