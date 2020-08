Quasi un pugliese su cento ha incontrato il Covid

Ancora sette nuovi casi di contagio da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore. Di questi due sono in provincia di Bari, uno in provincia di Brindisi e ancora 4 nel foggiano. Sale anche il numero dei ricoverati negli ospedali Covid. Attualmente sono in 22 per un totale di contagiati pari a 131 casi. Secondo i bollettini diffusi dal servizio sanitario regionale quasi l’un percento della popolazione regionale è venuta in contatto con il coronavirus. Dall’inizio della pandemia sono stati registrati 4653 contagi. Tra questi i decessi sono stati 553. Alta è la preoccupazione per la crescita, anche se lenta e subito rilevata, di nuovi contagi su tutto il territorio regionale.