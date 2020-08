Giornate più fresche grazie alla pioggia

L’ondata di calore ci sta lasciando aiutata anche dai temporali, che come nel pomeriggio di ieri, sono previsti per le prossime 48 ore. E con i temporali e le piogge sparse, la temperatura si abbasserà lungo le coste, al di sotto dei 30 gradi. Rimarrà alto il grado di umidità, mentre i venti, inizialmente forti, nel corso della giornata andranno in attenuazione. La situazione meteorologica rimarrà incerta fino a sabato prossimo.