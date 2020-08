Ancora contagi e decessi in Puglia

Di nuovo un decesso in provincia di Foggia e ancora altri 9 casi di infezione da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Di questi 3 sono nell’area metropolitana barese, 1 nel foggiano e 5 nel leccese. Sale anche il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali, attualmente sono in 23, mentre in isolamento son in 102. Per un totale di 125 casi Covid. Continua seppur lentamente a crescere al curva del contagio in Puglia. Come ha affermato il presidente della Regione Michele Emiliano, non esiste nessun luogo che possa preservare chiunque dal contagio. Attenzione massima quindi, soprattutto in quelli che sono considerati i luoghi della movida, dove si assembrano centinaia di giovani. L’età media dei nuovi contagiati infatti è scesa dai 56 anni del periodo più critico, ai 44 anni delle ultime settimane.