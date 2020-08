Un focolaio in provincia di Foggia

Ancora otto contagi in Puglia, uno nel brindisino, uno nel leccese e 6 in provincia di Foggia. Questi ultimi sarebbero attribuibili a un focolaio che si è acceso a Cerignola, con una intera famiglia trovata positiva dopo aver partecipato ad una festa. Altre 60 persone, con cui i contagiati potrebbero aver avuto contatti, sono in isolamento volontario in attesa degli esiti dei tamponi. «Prosegue l'attività di sorveglianza attiva e di screening che ha portato all'individuazione dei sei nuovi casi odierni – ha dichiarato Vito Pezzolla, direttore generale della Asl Foggia - La quasi totalità dei casi registrati in questi giorni riguarda persone già sottoposte a isolamento domiciliare, quindi la situazione resta sotto controllo». Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore, mentre alle cure ospedaliere è dovuto ricorrere ancora un altro paziente portando a 20 il numero complessivo degli ospedalizzati.