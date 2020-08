Sale decisa la curva dei contagi in Puglia

Nessun decesso ma 20 nuovi casi positivi in Puglia. Sale decisamente la curva del contagio da Covid 19. I casi riscontrati sono 12 in provincia di Foggia, 4 nel leccese e 4 in provincia di Bari. Sale ancora il numero dei ricoverati in ospedale, adesso sono in 19, mentre il numero totale dei contagiati, compresi quelli in isolamento domiciliare, ha superato la quota, forse considerata psicologica, dei 100 casi. In totale sono infatti in 112 ad aver contratto il virus. «Le persone risultate positive nelle ultime 24 ore – ha dichiarato il direttore generale della Asl Foggia, Vito Piazzolla - si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto erano a loro volta entrate in contatto diretto con casi positivi. Questo significa che il lavoro di contact tracing dei dipartimenti di prevenzione delle Asl e l’attività di sorveglianza attiva per chi si trova in isolamento domiciliare sta limitando al massimo la diffusione del contagio. In provincia di Foggia allo stato sono stati circoscritti tre focolai e messi sotto controllo». L’intensa attività di screening, ovvero il tracciamento dei contatti avuti dai positivi al tampone, tiene sotto controllo anche chi rientra dall’estero. «I casi riscontrati in provincia di Bari- ha dichiarato il Direttore della Asl Bari, Antonio Sanguedolce – sono appartenenti a due nuclei familiari diversi individuati grazie alla sorveglianza attiva e allo screening. Presentano tutti sintomi lievi ed è già in corso l’attività di indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti». Questo potrebbe significare che nelle prossime ore il numero dei positivi potrebbe ancora salire.