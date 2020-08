Le folle e il virus: terreno fertile per il Covid

Può sembrare una notizia lontana dalle nostre latitudini, ma nonostante questo dimostra come la virulenza del Covid non si sia per nulla attenuata. In Alto Adige, in un solo giorno sono stati riscontrati 15 nuovi casi di contagio, due dei quali ricoverati in terapia intensiva. Il focolaio principale sarebbe a Sesto Pusteria, in quella valle diventata famosa per la fiction «Un passo dal cielo», con al centro il lago di Braies oggi meta di migliaia di turisti che vogliono visitare le location della fortunata serie televisiva. Proprio tra quelle migliaia di persone, che come testimoniano alcune foto pubblicate sul web, una delle quali riportiamo su questa testata, il virus, magari importato, potrebbe essere circolato, facendo mettere in quarantena il personale di un albergo. L’Alto Adige è lontano ma le immagini di assurdi assembramenti, sono familiari anche da noi. Basti guardare quanto è successo la scorsa sera a Gallipoli, una festa in spiaggia con oltre 2000 persone, molte delle quali non indossavano neanche la mascherina. Oppure nelle serate giovinazzesi. Nei fine settimana soprattutto, nei luoghi della movida, con centinaia di giovani che consumano in riva al mare senza nessuna preoccupazione. È proprio in queste situazioni che il virus prende forza. Nonostante gli scettici. Sono proprio quelle situazioni a dover essere monitorate, per far prevenzione prima di tutto, e se occorre anche con sanzioni.