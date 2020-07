Due contagiati e un decesso, il nuovo bollettino della Regione

Ancora due contagiati, uno nel foggiano, l’altro in provincia di Bari. E ancora un decesso nel barese. Questo in sintesi l’ultimo bollettino della Regione sulla diffusione del Covid 19. Sale anche il numero dei ricoverati in ospedale, sono in 18, uno in più rispetto alle 24 ore precedenti, anche se nessuno è ricoverato nei reperti di terapia intensiva. Il numero dei casi totali di contagio da coronavirus sale così, compresi quelli in isolamento domiciliare, a 95. Nella giornata odierna si è sparsa anche la voce di un bambini di 4 mesi contagiato dal virus insieme ai suoi genitori. Il direttore del Dipartimento Salute della Regione Vito Montanaro - fa sapere che si tratta di un esito relativo a tampini effettuati ad un nucleo familiare già in isolamento domiciliare. È relativo quindi ai dati riscontrati nei giorni scorsi. «Il piccolo – ha affermato Montanaro – non presenta sintomi di rilievo e i suoi genitori sono risultati negativi al test. La Asl segue l’evolversi della situazione continuando il lavoro di sorveglianza sanitaria».