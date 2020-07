Covid-19: 10 positivi oggi in Puglia

Sono stati registrati 10 casi positivi oggi su 2.454 tamponi per l'infezione da Covid-19 effettuati: 1 in provincia di Bari; 2 in provincia di Foggia e 7 in provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi.

4 casi dei 7 positivi registrati oggi in provincia di Lecce sono di importazione da Paesi esteri e riguardano cittadini non italiani. Gli altri 3 casi sono legati a un focolaio già individuato e messo sotto controllo, quindi le persone risultate positive erano già state poste in isolamento in quanto contatti stretti di caso indice.

Ovviamente per tutti questi nuovi casi si è proceduto all'estensione dell'indagine epidemiologica per tracciare gli utleriori contatti e circoscrivere il focolaio.