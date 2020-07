Rafforzato l'incentivo "Resto al Sud"

Sono stati rafforzati gli incentivi economici del programma “Resto al Sud”, per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno, a seguito dell'approvazione definitiva della Legge n.77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.

Chi a partire dal 19 luglio 2020 presenta domanda per “Resto al Sud” per le iniziative svolte in forma individuale può godere di un maggiore finanziamento a fondo perduto: il limite massimo passa da 50.000 a 60.000 euro; per tutte le altre iniziative il contributo sale dal 35% al 50% delle spese ammissibili con un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia per le Pmi al 50%.

Le imprese finanziate con l’incentivo possono ottenere, al completamento del loro progetto, un ulteriore contributo a fondo perduto pari a 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale e a 10.000 euro per ciascun socio, fino a un massimo di 40.000, per le società.