Puglia: StartNet II per favorire l'occupazione giovanile

E' stato firmato oggi a Roma, dall’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, l’accordo per il rinnovo - per altri tre anni - della piattaforma StartNet II che promuove l'orientamento dei ragazzi nelle scuole e l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

StartNet intende contrastare la disoccupazione giovanile attraverso il monitoraggio delle reali esigenze in Puglia e Basilicata, ridurre la distanza tra la formazione e il lavoro valorizzando risorse e potenzialità dei due territori regionali, rafforzare il confronto con altre esperienze regionali europee sull'istruzione, la formazione e l’equo accesso al lavoro.



L'obiettivo è il supporto alla cosiddetta generazione «Neet», i giovani che non studiano e non lavorano, e che in Italia - secondo gli ultimi dati Istat - sono due milioni.