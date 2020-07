Covid-19: 8 positivi oggi in Puglia

Volpe: la campagna elettorale affronti l’emergenza mafia

Dopo 44 anni di onorato servizio ed a poche settimane dalla pensione il procuratore della Repubblica, Giuseppe Volpe, racconta la città che ha osservato nei sei anni e due mesi in cui ha guidato gli uffici giudiziari inquirenti del capoluogo. Un periodo intenso in cui in cui si sono