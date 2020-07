Nasce Appesca, per promuovere la pesca sostenibile

E’ nato in Puglia “Appesca”, un progetto innovativo per promuovere la pesca sostenibile, mappare lo stato dei porti pugliesi e a fare un’analisi funzionale allo sviluppo delle attività connesse.

Tra i suoi tanti obiettivi la riduzione dell’uso delle materie plastiche con l’intento di prevenirne la successiva dispersione in mare; migliorare e rafforzare la governance territoriale e dei settori della pesca e dell’acquacoltura; sviluppare e innovare il settore della pesca.

Sviluppato nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020 - Priorità n. 1, il progetto “Appesca” durerà 18 mesi e beneficia di una dotazione finanziaria di 1.441.000 euro.

"Appesca" diventa, quindi, sinonimo di sostenibilità ambientale, economica e sociale, del settore. Prevede la riqualificazione e la ristrutturazione fisica dei porti e delle banchine; l’ottimizzazione dei sistemi di raccolta e di stoccaggio dei rifiuti in area portuale; degli scali alaggio; la realizzazione di ripari di pesca; la fornitura o il potenziamento di macchinari e attrezzature; il posizionamento segnali di emergenza e mede; la realizzazione di impianti e di nuovi edifici connessi all’ampliamento delle attività produttive e di trasformazione nel settore della pesca in area portuale; l’Individuazione di aree eleggibili come oasi di ripopolamento e zone di protezione ittica.

Compito di “Appesca” sarà anche quello di fare un’analisi dettagliata dello stato dell’economia ittica pugliese finalizzando gli interventi a rendere più efficiente l’intera filiera della pesca favorendo la sua innovazione e la creazione di nuovi posti di lavoro.