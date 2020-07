Impennata Covid: 9 casi oggi in Puglia

Sono stati 9 i casi positivi al Covid-19 su 2458 test effettuati oggi 23 Luglio. Non sono stati registrati decessi.

I casi positivi sono stati 3 nella provincia di Bari; 3 nella provincia di Lecce; 1 nella provincia di Brindisi; 1 in quella di Foggia; 1 fuori regione.



I nuovi casi positivi riguardano principalmente cittadini stranieri o provenienti da fuori regione in arrivo in Puglia, così come confermato dal prof. Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.



Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 223789 test. Sono 3952 i pazienti guariti e 64 sono i casi attualmente positivi.