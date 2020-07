La Regione sospende le assunzioni fino a dopo le elezioni

Bari Pride: in 500 per la legge contro l'omofobia

Sono state oltre 500 le persone scese in piazza per partecipare al Bari Pride 2020, ma in un'edizione statica perchè effettuata nel rispetto delle norme anti-Covid. Misurazione della temperatura ai varchi di accesso, obbligo di mascherina e riquadri disegnati col gesso colorato sull'asfalto