Terzo giorno senza contagi in Puglia

Nessun contagio in Puglia per il terzo giorno consecutivo in Puglia nè decessi. I 2.421 tamponi processati oggi sono stati tutti negativi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 221.331 test. Sono 3.952 i pazienti guariti; 56 sono i casi attualmente positivi, in calo rispetto ai 60 di ieri, di cui 11 ancora ricoverati negli ospedali pugliesi.