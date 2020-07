Avviso pubblico per la cessione di aree nel cimitero comunale

E’ consultabile on line, sul sito istituzionale del Comune di Giovinazzo, all’indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it, l’avviso pubblico sulla disponibilità nella zona VII del cimitero comunale di aree destinate alla edificazione di tombe private. Per esse è fissato un valore di concessione novantanovennale di € 22.850,00 (oltre diritti di rogito e spese di registrazione).

Per la suddetta somma non è possibile la rateizzazione. Si procederà all’assegnazione in ordine di presentazione delle domande.

Chiunque fosse interessato potrà far pervenire una richiesta all’attenzione del sindaco del Comune di Giovinazzo, Tommaso Depalma, con indicazione delle generalità del futuro concessionario, il codice fiscale dello stesso, un recapito telefonico ed una eventuale e-mail per agevolare le comunicazioni dall’Ufficio procedente; nella stessa richiesta il futuro concessionario dovrà dichiarare la propria disponibilità al versamento della somma integrale entro il 10 dicembre 2020.