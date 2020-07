Bari Pride: in 500 per la legge contro l'omofobia

Sono state oltre 500 le persone scese in piazza per partecipare al Bari Pride 2020, ma in un'edizione statica perchè effettuata nel rispetto delle norme anti-Covid.

Misurazione della temperatura ai varchi di accesso, obbligo di mascherina e riquadri disegnati col gesso colorato sull'asfalto di piazza Libertà a Bari per garantire il distanziamento sociale.

Il rigido rispetto delle regole non ha impedito a centinaia di persone di sventolare bandiere "arcobaleno", cantare ed esserci per rivendicare i diritti della comunità LGBT. Primo fra tutti l'appello affinchè il 27 luglio si approvi il disegno di legge contro l'omofobia.

"È una legge necessaria - spiega Leoluca Armigero del coordinamento Bari Pride - perché ci siano sempre meno discriminazioni, perché sia giustamente punito chi aggredisce e chi istiga alla violenza contro una persona Lgbt e perché venga istituito un rifugio per chi, per esempio, viene cacciato da casa perché gay o lesbica e che, finalmente, potrà avere un luogo che lo accolga".

E' stato poi dedicato un flash mob alla attivista egiziana Sarah Hijazi, torturata per aver sollevato una bandiera LGBT durante un concerto e che un mese fa si è suicidata.

"Un gesto così semplice ma rivoluzionario - ha detto Armigero - che oggi facciamo qui per chi non può, in ogni luogo del mondo".