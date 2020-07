Sette nuovi positivi in Puglia, vietato abbassare la guardia

Nessun decesso oggi ma sono ben sette i nuovi casi registrati in Puglia su 1.776 test Covid-19, quattro in provincia di Brindisi, due in provincia di Lecce e uno in provincia di Bari.

Ancora una volta si tratta di cittadini stranieri in arrivo in Puglia, così come confermato dal professor Pier Luigi Lopalco, coordinatore delle emergenze epidemiologiche della Regione. In ogni modo i dipartimenti di prevenzione delle Asl sono al lavoro per stabilire le catene di contagio e per evitare il propagarsi dell'infezione.

Ancora una volta va rivolto un appello a tutti i cittadini perché prendano le precauzioni come l'uso delle mascherine, il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale perché il virus, seppure in maniera minore, continua a circolare.

In Puglia dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 215 mila 649 test. Sono 3 mila 930 i pazienti guariti e 79 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid nella regione è di 4 mila 557.