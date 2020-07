La Puglia si spopola tra nascite in calo e saldo migratorio negativo

Prosegue la riduzione della popolazione in Puglia e nella provincia di Bari, confermando l’andamento degli ultimi anni. Gli ultimi dati Istat relativi al 2019 infatti certificano un calo delle nascite, l’aumento dei decessi ed un saldo migratorio negativo.

Sono sempre più numerosi i cittadini, specialmente giovani, che si spostano per lavoro e per studio andando al nord e all’estero.

In Puglia la popolazione è scesa dai 4.031.023 del 2018 ai 4.008.296 residenti di fine 2019, con una differenza di 22.727 (-0,6%), mentre in provincia di Bari si è passati da 1.254.202 a 1.249.246 residenti, con un decremento di 4.956 individui, dovuto equamente al saldo negativo (-2.555) tra nascite (8.919) e decessi (11.474) e al saldo migratorio (via in 2.405).

I giovani in particolare dai 15 ai 34 anni negli ultimi dieci anni (2008-2017) sono diminuiti notevolmente, passando da 1 milione e 65mila a poco più di 900mila, con una differenza dunque di oltre 150mila persone (-14 per cento), la maggior parte delle quali (135mila circa) si è spostata in altri territori della Penisola, ma 14.800 anche all'estero, il 6 per cento del conto nazionale.

Nel capoluogo il saldo negativo, pari a 1.299, è determinato in gran parte da quello naturale (-1.251) rispetto a quello migratorio (-48). In sostanza, nel capoluogo si nasce meno che in provincia ma è dalla provincia che maggiormente la gente se ne va verso altre destinazioni.

Al 1° gennaio 2018 nell'area della Città metropolitana di Bari, su una popolazione di 1.251.994 persone, i residenti under 35 (dai 15 ai 34 anni) erano 282.152, il 13,8 per cento in meno rispetto a due lustri prima (327.490). Tra i comuni della Città metropolitana spicca il dato negativo Alberobello con una perdita di -22%, Giovinazzo -18,8%, Molfetta -16,2%, Monopoli -17,5% e Mola con -21%.