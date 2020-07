Tre nuovi contagi oggi in Puglia

Dopo i 5 casi di ieri, si registrano 3 contagi in Puglia oggi, su 2.030 tamponi processati. Le tre infezioni sono state rilevate tutte in provincia di Brindisi, non ci sono invece decessi.

Questi gli ultimi dati della Regione sul coronavirus derivanti dal monitoraggio, in particolare, di chi rientra dall'estero.

Proprio il monitoraggio degli arrivi da Paesi ad alto rischio epidemiologico aveva portato pochi giorni fa il dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari a varare una struttura organizzativa con un ambulatorio Covid free nella sede del Cto e di cinque postazioni di Drive in clinics tra Bari e provincia dove è possibile eseguire il tampone direttamente in auto.

"La abilità e la professionalità dei dipartimenti di prevenzione delle Asl - commenta Pier Luigi Lopalco, coordinatore delle emergenze epidemiologiche della Regione - hanno permesso di testare tempestivamente i casi di alcuni cittadini di rientro dall'estero che si sono autosegnalati sul sito regionale. La situazione resta comunque sotto il controllo delle Asl e ogni caso viene tracciato con la relativa indagine epidemiologica sui contatti stretti. Dovremo abituarci nei prossimi giorni alla possibile rilevazione di altri casi che - se sotto controllo - non rivestono particolari problematicità per la salute pubblica generale".