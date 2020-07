Bando Start della Regione Puglia: partenza tra le polemiche

E’ partito tra polemiche e difficoltà il bando Start della Regione Puglia, che garantisce un finanziamento di 2mila euro a fondo perduto per offrire un aiuto economico ai lavoratori autonomi dopo la crisi Covid.

In tanti sui profili social della Regione Puglia si lamentamo per la documentazione richiesta troppo specifica e per i costi alti per presentare la domanda. Oltre alla propria dichiarazione dei redditi, obbligatoria per certificare che è inferiore a 23.400 euro, è necessario utilizzare la firma digitale, ma ci sono tante categorie e piccole Partite Iva che non avendone l’obbligo ne sono in possesso.

C’è anche bisogno di una marca da bollo da 16 euro, che sommati ai 50-60 necessari per richiedere in Camera di Commercio la firma digitale, significa un esborso di quasi 100 euro, anche se non si è certi di poter chiedere il bonus.

Quella che potrebbe trasformarsi in un'autentica polveriera per l'ente è il problema con i server, che per qualche minuto ha reso visibili le domande di altri utenti. Un problema legato al sovraccarico delle domande, forse, e che rischia di aprire la strada a una serie di denunce nei confronti della Regione Puglia, come già avvenuto per l'Inps quando fu abilitata la procedura per richiedere i 600 euro concessi dal Governo ai liberi professionisti.

Sicuramente in molti hanno potuto richiedere il contributo, sempre se si è titolari di partita Iva o di un cococo. Per i precari che effettuano solo collaborazioni occasioni, invece, il rischio è di vedersi rifiutata la domanda, non essendoci accenno né all'interno del bando, né una volta fatto l'accesso alla piattaforma dedicata per le domande.

La richiesta da parte delle partite IVA pugliesi è di snellire queste richieste di bonus e non chiedere ulteriori soldi e procedure così lunghe.

Insomma, non un inizio di gloria per una misura che prometteva un accesso semplificato a un aiuto per quasi 60mila pugliesi ma che di fatto è diventato estremamente macchinoso e complesso da completare.