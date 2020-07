Di nuovo un positivo, nel brindisino, e di nuovo un decesso in provincia di Lecce. Dopo diversi giorni senza contagi e senza morti per le patologie legate al coronavirus la Puglia perde il «bollino» di Regione «Covid free». Continua incessante il lavoro dei medici per scoprire e al caso isolare i possibili contagi per il virus. Nella sola giornata di ieri sono stati processati 2711 tamponi. Particolare attenzione è rivolta a chi proviene da fuori regione o da stati esteri dove il Covid circola più pericolosamente. L’obiettivo è quello di scongiurare, in caso di una nuova ondata, come tutti i virologi e ricercatori sospettano, e di essere pronti ad affrontare questa evenienza, che al momento appare lontana. Il virus continua a circolare e fino a quando non sarà individuato e prodotto un vaccino «sicuro», nessuno può dirsi fuori pericolo.