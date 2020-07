Puglia a zero casi ma un leggero incremento in Italia

Zero casi, zero decessi. Si sintetizza così il nuovo bollettino epidemiologico diramato dalla Regione. Se in Puglia la situazione appare sotto controllo, il dato nazionale recita di un leggero incremento dei casi totali. Ne sono stati riscontrati 162, contro i 114 della giornata precedente. Oltre un terzo sono in Lombardia, una delle regioni ritenute ancora a rischio. La buona notizia è che cala il numero dei decessi, così come in terapia intensiva in tutta Italia rimangono 57 pazienti.