Famila Giovinazzo ha aperto le porte al pubblico

Doveva aprire al pubblico a Febbraio. Ma problemi di ordine tecnico prima e la crisi epidemiologica poi, hanno fatto ritardare l’inaugurazione del Famila di Giovinazzo, il superstore di Megamark che vanta 1500 metri quadri di superfice. Risparmio energetico, sostenibilità ambientale, impianti fotovoltaici che contribuiranno al fabbisogno energetico del punto vendita. E ancora un parcheggio da 200 posti auto con spazi riservati ai diversamente abili, mamme in attesa, rastrelliere per biciclette e stalli per moto. Sono questi i punti forti di un investimento da 3 milioni di euro che, cosa non trascurabile, darà lavoro a circa 20 dipendenti. La struttura sorge in via Giovinazzesi ne mondo, non lontano dal PalaPansini. «Abbiamo ricominciato a parlare di sviluppo – ha dichiarato il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark – con l’apertura di nuovi supermercati, torniamo a volgere lo sguardo al futuro con nuovo ottimismo e l’entusiasmo di sempre perché questo significa creare occupazione e far ripartire l’economia nel nostro territorio: dopo i Famila Superstore di Cerignola e Conversano, inaugurati nei mesi scorsi, è ora la volta di Giovinazzo». Dato il particolare periodo legato al rischio contagio da Covid, sono previste tutte le misure di sicurezza con la sanificazione quotidiana di ogni reparto.