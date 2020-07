​Nessun contagio ma ancora un decesso in Puglia

Nessun nuovo contagio da Coronavirus in Puglia, m un decesso in provincia di Taranto. È questo il bollettino diramato dalla Regione 24 ore appena trascorse. E per contenere il più possibile il rischio di nuove insorgenze, la task force pugliese invita tutti coloro che arrivano in Puglia di segnalarsi al Servizio sanitario regionale e di sottoporsi in maniera volontaria alla somministrazione del tampone. Non un obbligo, ma una raccomandazione, soprattutto per coloro che arrivano da Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria, regioni dove il tasso di contagio è più elevato rispetto al resto d’Italia. La stessa raccomandazione è per coloro che arrivano da Paesi esteri. L’invito, a chi si registra, arriverà per via mail.