Nessun decesso, nessun contagio

Il Bollettino quotidiano della regione Puglia dal fronte del Covid 19 recita che nell’ultima giornata non ci sono stati nuovi contagi e nessun decesso. Resta però invariato il numero dei casi ancora attivi, 71 in totale tra ricoverati e in isolamento domiciliare. Questo significa che non ci sono state dimissione dai reparti Covid dei nosocomi pugliesi. Rimangono vuoti i reparti di terapia intensiva. Nessun aggravamento quindi per le persone che mostrano i sintomi del coronavirus.