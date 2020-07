Alghe spiaggiate alla Cappella dopo il maestrale

Le divise della Guardia costiera tra i bagnanti del tratto di mare de «la Cappella». Per verificare la quantità di biomassa marina spiaggiata a causa dei forti marosi dei giorni scorsi. Fotografie e video sullo stato della spiaggia, raccolte dai militari che presumibilmente entreranno nel rapporto che stileranno, per concertare le dovute azioni da intraprendere, prima su tutte la pulizia della spiaggia che dovrà essere, come la normativa recita, a carico del Comune. Quella biomassa altro non è che Posidonia oceanica, un’alga che vegeta in praterie che ancora resistono davanti alle coste giovinazzesi , nonostante la pesca intensiva a cominciare da quella a strascico praticata fino a non molti anni fa. Secondo i rapportie gli studi commissionati dal Ministero per l’ambiente, la soluzione migliore per il trattamento delle biomasse spiaggiate, sarebbe quella di lasciarla in loco. Perché rappresenta una riserva trofica e una fonte di carbonio e nutrienti per l’habitat marino. Ma lo stesso studio afferma che la rimozione deve avvenire per esigenze turistico balneari o per l’insorgenza di problemi a carattere igienico sanitario. Nel caso dello spiaggiamento in località Cappella la rimozione della massa di alghe sarebbe auspicabile avvenga quanto prima. La loro decomposizione produce cattivi odori, considerato anche che su quel tratto di mare si affacciano numerosi condomini. Rimane forte anche un’altra considerazione. Quella della Cappella è una spiaggia che sta scomparendo. La battigia si è ridotta a pochissimi metri. Lo spiaggiamento della Posidonia non sta facendo altro che ridurre ulteriormente lo spazio utile per i bagnanti e le loro famiglie.