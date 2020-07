Nessun decesso ma ancora un contagio in provincia di Bari

Rimangono i 12 i pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi per aver contratto il Covid 19. Mentre in isolamento domiciliare ci sono 59 contagiati, compreso il caso riscontrato nelle ultime 24 ore in provincia di Bari. Sul fronte dei decessi permangono le buone notizie. Nella giornata appena trascorsa non sono avvenute morti riconducibili a patologie legate al virus. Dopo diverse settimane a contagio zero, anche la Basilicata ha registrato un nuovo contagio, segno che anche in quelle regioni ritenute Covid free, il coronavirus rimane ancora attivo.