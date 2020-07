Quattro nuovi contagi, tre sono dello stesso nucleo famigliare

Un intero nucleo famigliare, 3 persone, è risultato positivo al Covid 19. La famiglia era rientrata nel leccese dal Brasile, dove la pandemia è in pieno corso. Uno dei tre componenti ha accusato i sintomi del contagio, risultato tale dal tampone che gli è stato somministrato, e di conseguenza anche i congiunti sono stati sottoposti al test. Sono risultati anch’essi positivi ma senza sintomi. Ai tre si è aggiunto un ulteriore contagio rilevato in Provincia di Bari, mentre anche per la giornata appena trascorsa non sono avvenuti decessi. Un ulteriore paziente ricoverato in terapia intensiva è stato dimesso, facendo scendere il numero dei ricoverati a 13. Mentre in isolamento domiciliare sono ancora in 59.