Sono in 14 i pazienti ancora ricoverati negli ospedali pugliesi

Dopo il timore, poi dissolto, che a Molfetta potesse esserci un caso, la Puglia mantiene lo zero nella casella dei contagi a fronte dei 2313 tamponi somministrati. Scende sempre più il numero dei ricoverati negli ospedali, adesso sono in 14, così come scendono i casi degli isolati presso i loro domicili. Attualmente sono in 60. Anche per la giornata appena trascorsa non sono stati registrati decessi, confermando, a discapito di quelle piccole variazioni che appaiono ormai fisiologiche, che la Puglia è sempre più «Covid free». Al pari della Basilicata che da settimane non registra più alcun contagio e con, ancora, appena 3 positivi.