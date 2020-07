Un solo caso in Puglia, sarebbe un turista lombardo

L’unico caso registrato in Puglia nelle ultime 24 ore sarebbe quello di un turista lombardo, in ferie nel brindisino. Il contagio sarebbe emerso dopo l’uomo si è rivolto al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino per altre patologie. La routine, prevista in questo periodo per chi accede ai pronto soccorso è quella della somministrazione del tampone. Risultato positivo è rimasto ricoverato, mentre sua moglie è stata posta all’isolamento domiciliare in attesa di ulteriori accertamenti nell’abitazione, una casa vacanze, di loro proprietà. Proprio in Lombardia si continua a registrare il maggior numero di positivi al Covid in Italia. Nell’ultima giornata sono stati infatti 71 i casi accertati. In Puglia i decessi sono tornati a segnare zero.

La notizia è delle ultime ore. un terlizzese di 45 anni sarebbe risultato positivo al coronavirus. L'uomo, asintomatico, si sarebbe recato al Don Tonino Bello di Molfetta per motivi non legati al virus, ma le procedure che impongono il tampone per tutti coloro che accedono ai reparti ospedalieri, hanno rilevato i segni del Covid. Sono scattate subito le misure per al sanificazione degli ambienti dell'ospedale, i protocolli di sicurezza per il personale sanitario e per il contenimento del contagiato. E' in corso la tracciatura di tutti i contatti che il paziente ha avuto negli ultimi giorni. La notizia è stata diffusa direttamente dal sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini.